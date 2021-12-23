alyona alyona зізналася, як з бойфрендом відсвяткує Новий рік: "У нас все співпало"

alyona alyona зізналася, як з бойфрендом відсвяткує Новий рік: "У нас все співпало"

Пара вже запроваджує сімейні традиції.

Українська реп-зірка Альона Савраненко, відома як alyona alyona поділилася, які плани має на Новий рік.

У коментарі сайту ТСН.ua співачка зізналася, що зустріне 2022-й у колі родини разом зі своїм бойфрендом Денисом, він же тіктокер YOXDEN. За словами Альони, вона має певні традиції, які співпали з традиціями коханого:

"Маю традицію зустрічати Новий рік десь за межами дому, а Різдво – в колі сім'ї. У нас з Денисом тут все співпало - він не раз зустрічав з батьками Новий рік закордоном і цього року ми вирішили вчотирьох полетіти до Стамбула на декілька днів і провести маленький сімейний відпочинок. А на Різдво поїдемо до моїх батьків", - розповіла нам Альона.

instagram.com/alyona.alyona.official

Як відомо, вперше про свого коханого alyona alyona заговорила у лютому цього року. Реперка зізналася, що у 29 років по-справжньому закохалася. Артистка розповіла, що щаслива, почувається потрібною і може віддавати накопичене кохання просто так. У вересні цього року артистка переїхала до бойфренда. А два тижні тому Альона офіційно представила коханого, знявшисьз ним у провокаційній фотосесії.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Читайте також: