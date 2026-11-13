Тамерлан і Альона Омаргалієва / © instagram.com/omargalieva.alena

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Українська співачка Альона Омаргалієва вперше за тривалий час показала сина від чоловіка, виконавця Тамерлана.

Сімейною світлиною артистка поділилась в Instagram. Виконавиця показалась з 12-річним Тимуром. Зокрема, співачка долучила сина до тренду. Спочатку він позує перед камерою, приховуючи обличчя, а потім повертається. При цьому зі спини — Тимур просто копія свого тата. Альона Омаргалієва й сама зазначила, що народила чоловікові його маленького двійника.

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«Коли народила йому маленьку копію», — ділиться знаменитість.

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Альона Омаргалієва з сином від Тамерлана / © instagram.com/omargalieva.alena

Підписники артистки теж були здивовані. Вони зазначали, що Тимур й справді як дві краплі води схожий на тата. Також фани співачки звернули увагу, що її син вже помітно подорослішав та росте справжнім красенем: «Як виріс!», «Який гарненький хлопчик!», «Копія ваша і Тамерлана!».

До речі, вже 17 листопада Альона Омаргалієва представить свою нову пісню «Я не хочу бути зайвою». Артистка закликає прихильників приєднуватися до тренду та публікувати схожі відео під її композицію.

Нагадаємо, нещодавно російський гуморист Максим Галкін показав свого сина-копію від співачки Алли Пугачової. Гаррі неабияк змінився та подорослішав.

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