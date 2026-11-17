Альона Омаргалієва

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Українська співачка Альона Омаргалієва повертає одну зі своїх пісень у новому несподіваному звучанні.

Рок-версія «Я не хочу бути зайвою» отримала не лише кардинально інше музичне прочитання, а й відеороботу, яку команда артистки створила всього за 12 годин. Оригінальна версія композиції побачила світ ще три роки тому. Тоді трек вже знайшов своїх слухачів, але зовсім нещодавно отримав нове дихання після виступу Альони в проєкті «Музрум». Після виходу шоу соціальні мережі виконавиці наповнилися коментарями та проханнями слухачів випустити саме цю пісню. Рішення стало спонтанним, але дуже особистим.

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«Я їхала з концерту до Львова й дорогою читала ваші коментарі. Побачила, скільки людей пишуть про „Я не хочу бути зайвою“, як сильно вам відгукнулася ця пісня в новому звучанні. І в якийсь момент зрозуміла: я не можу просто залишити це без відповіді. Ми подивилися на графік і зрозуміли, що наступний день — фактично єдина можливість усе реалізувати. Тому вирішили посунути заплановані релізи й зробити це тут і зараз», — розповідає Альона.

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Альона Омаргалієва

Команда прийняла справжній творчий виклик: за один день потрібно було записати нову версію композиції, зняти відеороботу, організувати весь виробничий процес і підготувати матеріал до релізу. У роботу включилися музиканти, звукорежисери, відеокоманда та менеджмент. Через перебої з електропостачанням залучали навіть генератори, аби не зупиняти процес. У результаті лише за 12 годин команда створила повноцінну музичну та відеороботу.

Нова версія «Я не хочу бути зайвою» — це інше емоційне прочитання вже знайомої історії. Рок-звучання додає композиції характеру, внутрішньої сили та нової емоційної напруги, відкриваючи її з несподіваного боку.

«Для мене ця історія передусім про вас. Іноді слухачі можуть вплинути на творчі рішення артиста сильніше, ніж будь-які заплановані стратегії. Я дуже вдячна за вашу реакцію, за кожен коментар і за те, що ви не відпустили цю пісню. Мені захотілося не просто викласти архівний запис чи змонтувати щось із уже готових матеріалів, а створити для неї повноцінне нове життя», — ділиться співачка.

Через щирі слова та потужне рок-звучання Альона перетворює пісню на гучний маніфест для усіх поколінь — про власну цінність, право на любов і головне правило: ніколи не погоджуватися бути другорядним вибором, а завжди обирати себе.

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Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва на рідкісному фото показала помітно підрослого 12-річного сина. Користувачі зазначили, Тимур — просто копія свого зіркового батька, співака Тамерлана.

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