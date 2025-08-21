Альона Омаргалієва показала фото зі свого весілля з Тамерланом і пригадала, як він їй освідчився

Альона Омаргалієва і Тамерлан

Співачка Альона Омаргалієва поділилася зворушливою історією про те, як отримала пропозицію руки і серця від свого чоловіка та сценічного партнера Тамерлана.

В інтерв’ю для Viva! артистка пригадала, як у новорічну ніч 2013 року дорогою до Черкас коханий несподівано зупинив авто біля міської таблички, став на одне коліно та освідчився.

«На вулиці дощ, грудень, багнюка — романтики нуль. І тут він питає, чи стану я його дружиною. Звісно, я сказала «так»», — згадує Омаргалієва.

Несподіванкою став і візит до батьків, адже Тамерлан одразу зізнався, що хоче стати чоловіком їхньої доньки. Співачка розповіла, що батьки були шоковані, а хлопець страшенно нервував.

Їхнє весілля відбулося 26 червня того ж року, і подружжя досі зберігає теплі спогади про цей день. Саме щирість та хвилювання тих подій лягли в основу нової композиції «Сама не своя».

У кліпі, головну роль у якому зіграла Олександра Сорока, наречена постає у візуальній метафорі внутрішнього хаосу: зовні — свято й краса, всередині — сумніви й страх. Атмосферності додала гроза, яка несподівано почалася просто під час знімань.

Фани вже активно діляться кумедними історіями у коментарях до відео. Серед улюблених артистки — розповідь про дівчину, яка втекла з РАЦСу, але наречений швидко повернув її назад.

Сьогодні Тамерлан і Альона вже 12 років у щасливому шлюбі. Артистка зізнається, що коли вона виходила заміж, теж хвилювалась, але в їхній історії більше «сам не свій» був якраз Тамерлан.

Альона Омаргалієва і Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

