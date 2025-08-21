ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
2 хв

Альона Омаргалієва показала фото зі свого весілля з Тамерланом і пригадала, як він їй освідчився

Саме ті переживання надихнули її на створення нової пісні «Сама не своя».

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Альона Омаргалієва і Тамерлан

Альона Омаргалієва і Тамерлан

Співачка Альона Омаргалієва поділилася зворушливою історією про те, як отримала пропозицію руки і серця від свого чоловіка та сценічного партнера Тамерлана.

В інтерв’ю для Viva! артистка пригадала, як у новорічну ніч 2013 року дорогою до Черкас коханий несподівано зупинив авто біля міської таблички, став на одне коліно та освідчився.

«На вулиці дощ, грудень, багнюка — романтики нуль. І тут він питає, чи стану я його дружиною. Звісно, я сказала «так»», — згадує Омаргалієва.

Несподіванкою став і візит до батьків, адже Тамерлан одразу зізнався, що хоче стати чоловіком їхньої доньки. Співачка розповіла, що батьки були шоковані, а хлопець страшенно нервував.

Їхнє весілля відбулося 26 червня того ж року, і подружжя досі зберігає теплі спогади про цей день. Саме щирість та хвилювання тих подій лягли в основу нової композиції «Сама не своя».

У кліпі, головну роль у якому зіграла Олександра Сорока, наречена постає у візуальній метафорі внутрішнього хаосу: зовні — свято й краса, всередині — сумніви й страх. Атмосферності додала гроза, яка несподівано почалася просто під час знімань.

Фани вже активно діляться кумедними історіями у коментарях до відео. Серед улюблених артистки — розповідь про дівчину, яка втекла з РАЦСу, але наречений швидко повернув її назад.

Сьогодні Тамерлан і Альона вже 12 років у щасливому шлюбі. Артистка зізнається, що коли вона виходила заміж, теж хвилювалась, але в їхній історії більше «сам не свій» був якраз Тамерлан.

Альона Омаргалієва і Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва і Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва і Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва і Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва у 12-ту річницю шлюбу розчулила, яким було її весілля з Тамерланом. Артистка опублікувала зворушливі фото із заручин.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie