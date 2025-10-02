ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Альона Омаргалієва та MamaRika влаштували емоційну суперечку і здивували її фіналом

Артистки представили спільну роботу в стилі R&B.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Альона Омаргалієва та MamaRika

Альона Омаргалієва та MamaRika

Українські співачки Альона Омаргалієва та MamaRika влаштували емоційну суперечку.

Звичайно ж, не в реальному житті, а в кліпі. Так, виконавиці потішили прихильників дуетною композицією в стилі R&B. Трек отримав назву "Не ходи". Сама ідея дуетної композиції зароджувалась близько року. Спершу це була демка Альони Омаргалієвої, до якої вже долучилась MamaRika. Композицію їм допоміг допрацювати Іван Клименко. У новій пісні співачки показують глибоку особисту боротьбу — від спокуси й токсичних почуттів до прийняття рішення залишитися вірною собі.

"R&B для мене — це простір для справжніх емоцій. "Не ходи" — про межі та про те, що інколи найсильніша форма любові - це повага до себе", — зазначає Альона Омаргалієва.

Альона Омаргалієва та MamaRika

Альона Омаргалієва та MamaRika

У кліпі на пісню співачки постають у символічних образах - білої та чорної королеви, які емоційно сперечаються за короля. Їхня гра — це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є нав'язаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше: королеви відмовляються від боротьби одна з одною та стають поруч.

"У відео ми показали, що дві жінки можуть сперечатись, ображатись, але гідність веде не до конкуренції, а до єдності. Ми обираємо себе і не чекаємо на дозвіл", — підкреслюють артистки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя презентувала пісню "Безоружная" українською. Артистка також представила доволі пікантний кліп, де засвітила пишний бюст у піджаку на голе тіло.

