Альона Омаргалієва у 12-ту річницю шлюбу розчулила, яким було її весілля з Тамерланом

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

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Українська співачка Альона Омаргалієва поділилася спогадами про весілля з чоловіком Тамерланом, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.

Так, 12 років тому закохані офіційно уклали шлюб. З цієї нагоди Альона опублікувала світлини з церемонії та зворушила емоціями, які переповнювали її у найважливіший день подружнього життя. Співачка зізналася, що відтоді ні на мить не засумнівалася у правильному виборі чоловіка, який поруч.

"В цей день я була сама не своя. Сама не своя від кількості емоцій, які мене переповнювали. Я була закохана, вир думок в голові, метеликів в животі та тремтячі руки брали верх. Пройшли роки і зараз я з теплом згадую цей день. Один з найважливіших в моєму житті і впевнююсь, що зробила правильний вибір серцем і душею", — написала зірка.

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Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

На весіллі співачка була в елегантній білій сукні з мереживом і довгим веляном, а її обранець — у стильному темно-синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою.

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