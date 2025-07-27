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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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3494
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1 хв

Альона Омаргалієва у 12-ту річницю шлюбу розчулила, яким було її весілля з Тамерланом

Співачка пригадала, що вона відчувала в той день.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Альона Омаргалієва й Тамерлан

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Українська співачка Альона Омаргалієва поділилася спогадами про весілля з чоловіком Тамерланом, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.

Так, 12 років тому закохані офіційно уклали шлюб. З цієї нагоди Альона опублікувала світлини з церемонії та зворушила емоціями, які переповнювали її у найважливіший день подружнього життя. Співачка зізналася, що відтоді ні на мить не засумнівалася у правильному виборі чоловіка, який поруч.

"В цей день я була сама не своя. Сама не своя від кількості емоцій, які мене переповнювали. Я була закохана, вир думок в голові, метеликів в животі та тремтячі руки брали верх. Пройшли роки і зараз я з теплом згадую цей день. Один з найважливіших в моєму житті і впевнююсь, що зробила правильний вибір серцем і душею", — написала зірка.

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва й Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

На весіллі співачка була в елегантній білій сукні з мереживом і довгим веляном, а її обранець — у стильному темно-синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Нагадаємо, нещодавно інсайдер повідомив про роман акторки Анджеліни Джолі з колегою Джонні Деппом і розкрив подробиці їхніх таємних побачень.

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