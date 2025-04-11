Альона Омаргалієва відверто про свій хіт "Мужчина": хто намагався вкрасти і привітання дружини Усика

Альона Омаргалієва / © instagram.com/omargalieva.alena

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Кліп на пісню відомої співачки Альони Омаргалієвої "Мужчина" вже третій тиждень займає перше місце серед пісень на вкладці "Популярне".

Відео перетнуло вже відмітку у три мільйони переглядів. А задовго до прем'єри у Мережі почали з'являтися пісні-діпфейки, які створювали люди за допомогою штучного інтелекту, порушуючи авторські права артистки.

Редакція ТСН.ua звернулася до Альони Омаргалієвої, аби дізнатися усі подробиці створення цього беззаперечного хіта.

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"Пісня була написана ще влітку торік. Мені хотілося підбадьорити усіх наших українських чоловіків, аби у їх жінок нарешті з'явилася пісня, де вони могли до них звернутися зі словами "Цей мужчина тільки мій!". Зазвичай я наспівую пісні на диктофон, цю теж написала, поки їхала в машині. Спочатку це була мелодія, а потім вірші. Коли писала, звичайно, думала про свого мужчину. Але, до речі, коли вперше показала записаний варіант Тамерлану, він не сказав, що це 100-відсотковий хіт. Я теж, чесно кажучи, не очікувала, що буде такий ажіотаж", — відверто зізналася ТСН.ua співачка.

Тамерлан і Альона Омаргалієва / © instagram.com/tamerlan_alena

Вперше цю пісню "Мужчина" Альона Омаргалієва виконала на своєму концерті в Києві торік влітку. Після цього композиція завірусилася в TikTok — під уривок з пісні зняли понад 20 тисяч відео. А вже коли під неї станцювали на своєму приватному святі Олександр і Катерина Усики, у мережі почали з’являтися діпфейки, бо офіційного релізу "Мужчини" досі не було.

На зніманнях кліпу “Мужчина” / © instagram.com/omargalieva.alena

"Я з одного боку раділа тому, що людям так подобається пісня. З іншого боку, як автор своїх пісень, мені було трохи неприємно, що почали з'являтися пісні-діпфейки, тобто зроблені через штучний інтелект. І всі вони мали різні назви "Цей мужчина", "Мужчина тільки мій", "Мужчина". Дуже багато відео почало з'являтися. Це порушення конкретно авторського права, тому що вони почали набирати тисячі, десятки тисяч переглядів реально на різних YouTube-каналах. Ми з лейблом блокували їх і паралельно якомога швидше намагалися записати і випустити цю пісню. І зробили це, до речі, раніше запланованого терміну", — розповіла ТСН.ua Альона.

На наше питання, яка була реакція родини Усиків на пісню, коли їх танець завірусився в Мережі, співачка відповіла: "Катя і Олександр люблять мої пісні, не тільки "Мужчину". Катя, до речі, привітала мене з прем'єрою і сказала, що це точно хіт".

Також ми не могли не поцікавитися, чи звертався до співачки виконавець Дмитро Волканов, який на нещодавньому концерті в Києві виконав приспів з її пісні: "Чесно кажучи, ми не давали дозвіл на виконання "Мужчини" Волканову, але мене це тішить. Я якось не бачу в цьому нічого поганого. Це дуже прикольно, і його варіант виконання мені теж сподобався".

Нагадаємо, співак Дмитро Волканов на своєму сольнику переспівав не тільки хіт Омаргалієвої, а й пісні з репертуару Наталії Могилевської і Наталії Бучинської.