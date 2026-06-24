Альона Омаргалієва вперше заспівала з мамою і показала родину в кліпі

Альона Омаргалієва з мамою

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Українська співачка Альона Омаргалієва представляє нову композицію «Зійшла зоря» — одну з найособистіших і найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент.

«Зійшла зоря» поєднує сучасне звучання з українськими етнічними мотивами, формуючи атмосферу внутрішнього спокою, щастя та затишку. Це композиція про силу родини, про коріння та ті невидимі зв’язки, які об’єднують покоління.

Відеоробота до синглу підсилює головну ідею треку. У кадрі — велика родина артистки: мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій.

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Альона Омаргалієва з рідними

Неочікуваним, але яскравим камео у кліпі стала поява Юрія Ткача, який постає в ролі цимбаліста. Разом із ним у відео з’являється і його родина — дружина Вікторія Ткач та донька Єлизавета Ткач, додаючи ще більше тепла та щирості цій історії.

«Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною — як щось дуже справжнє і безцінне. І ще більш глибоким це робить те, що голос моєї мами звучить у цій пісні. Це ніби зв’язок, який тепер закарбований у музиці назавжди — на роки. Не менш значущою стала й відеоробота. У цьому кліпі мені вдалося зібрати разом усю мою велику родину: маму, тата, сина, сестру, тітку, дядька, племінниць… Ми сіли за один великий традиційний український стіл», — ділиться артистка.

«Зійшла зоря» — це більше, ніж музичний реліз. Це історія про коріння, сім’ю та силу традицій, які природно переплітаються із сучасним звучанням і перетворюються на емоційне послання, що резонує крізь час.

Нагадаємо, нещодавно артисти Володимир Дантес та Маша Кондратенко неочікувано заспівали про токсичне кохання. Співаки представили дуетну композицію «донт тач».

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