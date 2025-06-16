ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

Альона Омаргалієва висловилася про чоловіка в ЗСУ та як часто з ним бачиться: "Легше все сприймати"

Артистка поділилася, як чоловік на фронті допомагає їй у кар’єрі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Альона Омаргалієва з чоловіком Тамерланом

Альона Омаргалієва з чоловіком Тамерланом

Українська співачка Альона Омаргалієва відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Тамерланом, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.

Альона зізналася, що хоч і бачиться з коханим рідше через її гастролі, але все ж ситуація краща, ніж була раніше, коли вона перебувала за кордоном. Співачка додала, що зараз їхні зустрічі відбуваються частіше, ніж раз на пів року.

"Сьогодні ми бачимося частіше, ніж тоді, коли я була в іншій країні. Це теж впливало. Майже чотири місяці я була без чоловіка. Він військовослужбовець, але я принаймні перебуваю в Україні й мене легше все сприймати. Я на гастролях, тому ми рідше бачимося. Але можемо бачитися, коли його відпускають. Не має такого, що по пів року не бачимося", - розповіла Омаргалієва в коментарі "Люкс ФМ".

Альона Омаргалієва з чоловіком / © instagram.com/tamerlan_alena

Альона Омаргалієва з чоловіком / © instagram.com/tamerlan_alena

До слова, попри фізичну відстань, подружжя постійно підтримує контакт. Ба більше, навіть під час служби Тамерлан знаходить час для допомоги з ідеями для дружини-співачки.

"Ми постійно з ним на зв'язку. Він постійно мені щось радить, навіть ідеї для кліпів дає. Все таки не просто так 15 років у дуеті були", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показалася з чоловіком на фото з весілля в особливий день.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie