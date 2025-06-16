Альона Омаргалієва висловилася про чоловіка в ЗСУ та як часто з ним бачиться: "Легше все сприймати"

Альона Омаргалієва з чоловіком Тамерланом

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Українська співачка Альона Омаргалієва відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Тамерланом, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.

Альона зізналася, що хоч і бачиться з коханим рідше через її гастролі, але все ж ситуація краща, ніж була раніше, коли вона перебувала за кордоном. Співачка додала, що зараз їхні зустрічі відбуваються частіше, ніж раз на пів року.

"Сьогодні ми бачимося частіше, ніж тоді, коли я була в іншій країні. Це теж впливало. Майже чотири місяці я була без чоловіка. Він військовослужбовець, але я принаймні перебуваю в Україні й мене легше все сприймати. Я на гастролях, тому ми рідше бачимося. Але можемо бачитися, коли його відпускають. Не має такого, що по пів року не бачимося", - розповіла Омаргалієва в коментарі "Люкс ФМ".

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Альона Омаргалієва з чоловіком / © instagram.com/tamerlan_alena

До слова, попри фізичну відстань, подружжя постійно підтримує контакт. Ба більше, навіть під час служби Тамерлан знаходить час для допомоги з ідеями для дружини-співачки.

"Ми постійно з ним на зв'язку. Він постійно мені щось радить, навіть ідеї для кліпів дає. Все таки не просто так 15 років у дуеті були", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показалася з чоловіком на фото з весілля в особливий день.