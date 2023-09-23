Alyosha і Тарас Тополя посперечалися через ревнощі артистки: співак різко відповів

Подружжя також розповіло, які зміни помітило одне во дному за час розлуки.

Українська співачка Alyosha і її чоловік, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше після розлуки дали разом інтерв'ю.

Як відомо, з початком повномасштабної війни Alyosha з трьома дітьми виїхала до США, де мешкала з батьками Тараса. Тополя ж з музикантами зі свого гурту вирушили на фронт парамедиками.

В інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок", Alyosha, справжнє ім'я якої Олена Тополя, зізналася, що ці 1,5 роки розлуки з чоловіком вона пережила вкрай важко. Врешті, артистка не втрималася і повернулася з дітьми до України.

Також Олена не приховує, що її на відстані з'їдали ревнощі:

"Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитесь. А тут така відокремленість від того, що було…. І бажання теплоти… Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити. Мала якісь переживання з цього приводу", - чесно зізналася Alyosha.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

На що Тарас Тополя, який сидів поруч, емоційно відповів, що він дав слово, бути вірним своїй дружині, тому їй нема чого переживати:

"Ну, камон. Все ж просто. Якщо чоловік хоче він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв рішення чоловіче – що це моя кохана, це моя супутниця на життя моє. Я дав слово. У нас троє дітей. Ти прекрасно знаєш, що якщо що, я тобі одразу скажу", - відповів Тополя.

Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Водночас музикант зазначив, що помітив, як за час розлуки його дружина змінилася. Зокрема, за словами Тараса, Олена стала мудрішою і йому це дуже імпонує.

А от Олена зізналася, що її чоловік став більш задумливим:

"Іноді я помічаю такі моменти, коли він задумується, сам собі щось там у нього відбувається в голові, якісь спогади, щось серйозне. Бо дуже серйозне обличчя", - сказала артистка.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, раніше Alyosha ділилася, скільки за час перебування у США витратила грошей на життя.

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