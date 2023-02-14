Alyosha насмішила кумедним весільним фото, де Тарас Тополя з довгим волоссям підняв її на плече

Українська співачка Alyosha у День всіх закоханих опублікувала щасливе фото з лідером гурту "Антитіла", чоловіком Тарасом Тополею.

Зокрема, виконавиця показала кумедний знімок, який був зроблений під час їхнього весілля. На фото Тарас Тополя із довгим волоссям тримає щасливу новоспечену дружину на плечі. Alyosha у дописі зазначила, що вірить, що незабаром війна закінчиться, і вони зроблять безліч таких радісних кадрів, але вже в Україні.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Кохаю тебе, Тополька! Дякую Творцю за тебе! Ну, ти все знаєш…І я знаю…І дітки…Ти воїн за правду і любов у всьому! Пишаємося тобою! І дякую тобі за все! Ми з дітками віримо, що зовсім скоро буде привід для нових щасливих фото разом, вдома, в Україні!" – привітала чоловіка зі святом Alyosha.

Тарас Тополя теж зворушливо привітав дружину зі святом. Він зізнався їй у кохання та подякував за трьох чудових дітей.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"З днем закоханих. Дякую за любов, сім'ю і трьох Тополяток", - звернувся до дружини Тополя.

Нагадаємо, Alyosha від початку повномасштабної війни разом з трьома дітьми перебуває у США, а Тарас Тополя залишився в Україні та встав на захист країни. Утім коли музиканту вдається, він приїжджає до родини на свята.

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