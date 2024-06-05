Alyosha неочікувано заспівала про розлуку з коханим

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше використовувала псевдонім Alyosha, потішила неочікуваною новинкою, де заспівала про розлуку з коханим.

Артистка випустила трек, який отримав назву "Нірвана". У композиції виконавиця оспівала актуальну тему для багатьох українок – розлуки та ностальгії за коханим. Зокрема, співачка з власного досвіду знає, що це за відчуття, адже на початку повномасштабної війни їй довелося це пережити. Чоловік Alyosha – Тарас Тополя – вирушив служити на фронт, а сама артистка поїхала з дітьми до США.

Олена Тополя (Alyosha)

Тож, у пісні Олена Тополя також щиро продемонструвала свої почуття та бажання про кохання та повернення до рідного дому.

"Мрії, бажання, наміри — це енергія, яка має силу. Чим більше ми ущільнюємо її у своїх думках — тим швидше вона реалізується. Дай Боже, щоб реалізувалися найкращі мрії та наміри!" – прокоментувала співачка свою нову роботу.

Виконавиця також випустила кліп на трек. Знімання відбувалося на двох локаціях. Спочатку Олена Тополя показалася в затишній квартирі, де писала композицію, а згодом – на зелених полях під час заходу Сонця. До слова, локації мають теж своєрідний символізм. Знаменитість продемонструвала повернення до коренів та рідного затишку.

Нагадаємо, раніше новинкою потішив співак Антон Савлєпов. Соліст Quest Pistols розпочав сольну кар'єру та представив свою першу композицію.

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