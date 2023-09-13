Alyosha неочікувано заявила, що змінює псевдонім, та попросила фанів про допомогу

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі - співачка Alyosha – поділилася своїми планами на творчість.

У своєму Instagram артистка зізналась, що часто отримує повідомлення від прихильників, які радять їй змінити сценічне ім'я. Виконавиця серйозно замислилася над цим питанням і твердо вирішила, що дійсно настав час обрати інший псевдонім.

"Сиджу і думаю над тим, що багато фанів, багато прихильників моїх давно мені з любов'ю, ніжно і лагідно пишуть: "А не хотіли б ви змінити свій псевдонім?". Я думаю про це і думаю вже досить давно. Це досить тяжкий процес буде. Я таки вирішила, що це треба зробити", - поділилася Alyosha.

Утім, в артистки виникли з цим складнощі. Як зізналась знаменитість, вона поки гадки не має, яке сценічне ім'я обрати. Тож співачка попросила прихильників допомогти їй з псевдонімом та порадити свої варіанти.

"Але у мене є запитання! На який змінити Alyosha? Це запитання поки найскладніше, напевно. Тому я прошу вашої допомоги. Підкажіть, накидайте свої ідеї, як би ви хотіли чути співачку, яка зараз перед вами? З яким іменем ви хотіли її чути? Сценічним іменем?" – попросила фанів співачка.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

До речі, фани вже почали писати свої варіанти. Більшість із них хотіли, аби Alyosha обрала сценічне ім'я – Олена Тополя. Однак були й інші варіанти: "Олексія", "Олена Тополя", "Олекса", "лишайтеся Alyosha", "TOPOLENA", "Тополька".

Нагадаємо, нещодавно Alyosha разом із синами та донькою повернулася до України. Тарас Тополя вже показав щасливі кадри з їхньої зустрічі.

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