Alyosha перенесла операцію та розрила свій діагноз: "Ставила сітку"

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, повідомила про свою операцію.

На одному зі світських заходів у коментарі "Неймовірній правді про зірок" виконавиця розповіла про свій стан здоров'я. І пригадала, як за цей рік у неї діагностували діастаз, коли присутнє розходження прямих м'язів живота. Тож виправляти це співачка взялася хірургічними методами. Олена каже, що під час операції їй вставили спеціальну сітку, яка усунула проблему.

Водночас співачка ділиться, що зараз вона почувається добре, але шрам на животі досі видно. Тож у майбутньому вона не виключає, що зробить там велике тату.

Олена Тополя (Alyosha)

"Я лягала під ніж. Може, побачите, як колись у мене тут (на животі – прим. ред.) буде велике тату. Я ставила сітку, бо у мене було повне розходження м'язів – діастаз", - зізналася співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя розповіла про проблеми з вагою. Так, артистка через надмірний стрес і роботу різко втратила понад 10 кг за короткий період. Проте вона почала налагоджувати режим і розкрила, як кумедно її підтримує чоловік, музикант Тарас Тополя.

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