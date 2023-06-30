Alyosha після емоційного допису перепросила у матерів, які з дітьми залишилися в Україні під час війни

Співачка Alyosha зіштовхнулася з критикою у Мережі після того, як емоційно висловилася, що не підтримує матерів, які під час повномасштабної війни залишилися з дітьми в Україні.

Такі слова з боку артистки образили багатьох українок, які не стали їхати за кордон. Після дорікань у коментарях Alyosha все ж визнала, що була неправа та перепросила у всіх, кого могли зачепити її висловлювання.

Співачка наголосила, що не хотіла ображати українок та, тим паче, вчити їх, як правильно виховувати дітей. Alyosha подякувала коментаторам за те, що вони дали їй можливість глибше подивитися на ситуацію.

"Повертаючись до допису, який викликав стільки різних емоцій у вас! Приношу свої вибачення всім, кого зачепила! Я зовсім не хотіла нікого образити і тим більше повчати! Ви всі праві, бо у кожного свій життєвий досвід, який не можна осягнути комусь іншому. Я дуже вдячна вам усім за коментарі і за допомогу ще більше поринути у ситуацію, яка охопила нас всіх і зрозуміти багато для себе! Ви всі неймовірні і мужні, наші жінки! Ви надихаєте стійкістю і вірою! Дякую! Скоро побачимося вдома", - написала співачка.

Нагадаємо, що скандал з Alyosha розгорівся після того, як виконавиця емоційно відреагувала на критику у свій бік через публікації щасливих фото з дітьми. Артистка заявила, що вивезла дітей за кордон під час війни заради їхньої безпеки, чим дорікнула мамам, які залишилися в Україні.

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