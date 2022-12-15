Alyosha поділилася рідкісною світлиною з дворічною донькою від Тараса Тополі

Співачка Alyosha від початку повномасштабного вторгнення РФ до України разом з трьома дітьми перебуває у США, куди її відправив до своїх батьків чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Там артистка дає благодійній концерти, а також займається вихованням трьох неповнолітніх дітей. Днями виконавиця поділилася зі своїми підписниками в Instagram рідкісним фото. Alyosha опублікувала фото донечки Марії, третьої дитини від Тараса Тополі. Пара виховує ще двох старших синів — 9-річного Романа та 7-річного Марка.

Донька і син Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Немає нічого, що б забрало радість серця, коли ти бачиш щасливих дітей! Це наша велика надія і велике кохання! Най нові покоління козаків і козачок будуть щасливими! Виховуймо, друзі, гідних і справжніх українців! Аби не сталося знову біди у прекрасній державі Україна!" – таким коментарем супроводила світлину Alyosha.

Нагадаємо, що не так давно Alyosha вперше за довгий час представила ліричну пісню "Мене створив", лірик-відео до якої зняла на узбережжі Атлантичного океану.

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