Alyosha поділилася світлинами з трьома дітьми і Тарасом Тополею, який прилетів на Різдво до США

Співачка Alyosha показала, як вони разом із трьома дітьми та чоловіком, співаком Тарасом Тополею, відсвяткували Різдво.

Лідер гурту "Антитіла" приїхав з України до США, де нарешті зміг побачитися з родиною та провести час разом. Дружина артиста поділилася сімейними кадрами на своїй сторінці в Intsgaram і привітала тих, хто святкує Різдво 7 січня.

"З Різдвом Христовим! Божої милості і ласки усім! Молімося за нашу велику сім’ю Україно", - написала Alyosha.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

На світлинах, якими поділилася співачка, вона зробила селфі серед гілочок новорічної ялинки, а на іншому фото Тарас Тополя позував разом із двома синами, Марком і Романом, а також тримав на руках донечку Марію.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, що зараз Alyosha разом із дітьми перебуває у США, де проживають батьки Тополі. Музикант вирішив залишитися в Україні та пішов служити парамедиком у ЗСУ, але час від час все ж таки навідується до рідних у гості.

Раніше Настя Каменських, Тіна Кароль та інші зірки українського шоубізнесу показали, як зустрічають Різдво Христове.

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