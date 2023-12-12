Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Alyosha похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка Тараса Тополі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Alyosha похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка Тараса Тополі

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Музикант потішив дружину подарунком.

Співачка Олена Тополя, раніше відома під сценічним псевдонімом Alyosha, похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

У своєму Instagram артистка зазначила, що коханий потішив її подарунком без приводу. Тарас Тополя подарував дружині букет розкішних білих хризантем. Alyosha зазначила, що їй неабияк приємно отримувати квіти від коханого.

"Моє кохання єдине! Так приємно, коли дарують квіти просто як прояв уваги і почуттів. А ще приємніше, що у мене такий чарівний чоловік. Ти - моє все", - звернулася до свого обранця співачка.

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Підписники Alyosha у коментарях під фото написали її родині чимало приємних слів. Зокрема, вони побажали співачці та виконавцеві щастя. Також фани зазначили, що вони справді щаслива сім'я.

  • Щиро рада, що ви знову вдома з коханням і родиною!
  • Яка ви гарна пара та сім'я! Багато вам любові!
  • Миру вам та вашій родині! Міцного здоров'я усім - та усіх благ!

Нагадаємо, нещодавно Alyosha показала рідкісне фото з трьома дітьми. До слова, виконавиця припинила приховувати обличчя донечки Марійки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація