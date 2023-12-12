Alyosha похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка Тараса Тополі

Співачка Олена Тополя, раніше відома під сценічним псевдонімом Alyosha, похизувалася романтичним сюрпризом від чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

У своєму Instagram артистка зазначила, що коханий потішив її подарунком без приводу. Тарас Тополя подарував дружині букет розкішних білих хризантем. Alyosha зазначила, що їй неабияк приємно отримувати квіти від коханого.

"Моє кохання єдине! Так приємно, коли дарують квіти просто як прояв уваги і почуттів. А ще приємніше, що у мене такий чарівний чоловік. Ти - моє все", - звернулася до свого обранця співачка.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Підписники Alyosha у коментарях під фото написали її родині чимало приємних слів. Зокрема, вони побажали співачці та виконавцеві щастя. Також фани зазначили, що вони справді щаслива сім'я.

Щиро рада, що ви знову вдома з коханням і родиною!

Яка ви гарна пара та сім'я! Багато вам любові!

Миру вам та вашій родині! Міцного здоров'я усім - та усіх благ!

Нагадаємо, нещодавно Alyosha показала рідкісне фото з трьома дітьми. До слова, виконавиця припинила приховувати обличчя донечки Марійки.

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