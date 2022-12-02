Alyosha похизувалася своїм художнім талантом: "Це малюнок кавою"

Співачка Alyosha продемонструвала фанам свій художній талант на незвичному малюнку.

На своїй сторінці в Instagram дружина Тараса Тополі показала свій малюнок, який створила за допомогою кави. На аркуші Alyosha зобразила виточений букет квітів. Виконавиця запропонувала українцям опановувати нові хобі під час вимкнень світла.

"Друзі, чим займаєтеся, коли немає світла? Може, для когось цей час виявив нові таланти, про які раніше не здогадувались?

Це малюнок кавою, дуже зручно, п’єш і малюєш", - написала Alyosha.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

У коментарях прихильники співачки були здивовані її вміннями та розповіли, як проводять час під час відсутності електропостачання.

Вау! Яка краса!

Ми також малюємо з дітьми, але розмальовки!

Малюнок просто супер!

Раніше Alyosha поділилася світлиною 7-річного сина у день його народження.

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