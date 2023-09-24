Alyosha показала милі фото, як Тарас Тополя з дітьми прощався напередодні свого від'їзду

Музикант вирушив у тур до США.

Співачка Alyosha показала шанувальникам зворушливі родинні кадри разом з своїм чоловіком, співаком Тарасом Тополею, та трьома дітьми.

Світлинами виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зіркова мама показала, як діти проводжали татуся у далеку подорож. Лідер гурту "Антитіла" разом зі своїм колективом вирушає у великий концертний тур до Сполучених Штатів.

Перед від'їздом Тарас зробив декілька кадрів з синами та дружиною, а також вклав спати донечку Марію.

Тарас Тополя з донькою / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя з синами / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Вклав Марійку спатки і в дорогу. Бажаємо успіхів в турі і міцного здоров'я! Ми чекаємо на тебе вдома…дуже-дуже-дуже", - написала під світлинами Alyosha.

Музикант також відповів на публікацію дружини та написав у коментарях: "Люблю вас".

Тарас Тополя та Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, що днями Тарас Тополя емоційно відреагував на ревнощі дружини під час спільного інтерв'ю. Alyosha також пояснила, чому вирішила повернутися до України.

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