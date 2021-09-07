Alyosha показала підрослих синів і пояснила, чому одягає їх в однакові вбрання

Артистка зізналася, що хлопчикам подобається носити схожий одяг.
Українська співачка Alyosha, яка нещодавно зачарувала рідкісними романтичними фото з Тарасом Тополею, показала підрослих синів.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила декілька знімків, на яких зображені 8-річний Роман та 5-річний Марк. Хлопцы зазнімковані під час відпочинку з батьками на морі та вдома. І на всіх світлинах – вони в однаковому одязі.
"Зазвичай я намагаюся знайти однаковий одяг для хлопчиків, бо це нам усім подобається і фотки завжди дуже цікаві і веселі виходять", - пояснила Alyosha.
Своєю чергою, фанати звернули увагу, що сини дуже схожі і на неї, і на Тараса Тополю:
- Один татковий, другий - мамин
- Які ж вони у вас гарні! Як тато і мама!
- Хлопчики дуже схожі на вас з чоловіком
Нагадаємо, що днями Alyosha поділилася світлинами зі свята 1 вересня. Артистка показала, як вони з чоловіком Тарасом Тополею відвели своїх дітей до школи.