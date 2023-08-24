Alyosha показала помітно підрослу доньку від Тараса Тополі та звернулася до українців

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha показала рідкісне фото помітно підрослої доньки та звернулася до українців.

Так, у своєму Instagram артистка опублікувала світлину, на якій позувала 3-річна Марійка. Дівчинка d синій футболці, на якій зображена акула, тримала в руках прапор України.

Окрім того, виконавиця привітала українців з особливим святом – Днем Незалежності. Alyosha написала, що Україні випало пройти чимало випробувань. Утім, українці з усім впораються. Також знаменитість побажала, аби війна закінчилася перемогою, та подякувала українським захисникам.

Донька Тараса Тополі та Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Сьогодні День Незалежності нашої країни святкуємо в умовах повномасштабної війни, знову доводячи, що Україна - незалежна держава. Багато випробувань випало на її долю, та ми віримо, що вона подолає всі труднощі і стане ще кращою, ніж була. Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу! Зі святом тебе, Україно! Слава Україні!" - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, чимало знаменитостей привітали українців з Днем Незалежності. Вони бажають мирного неба над головою та дякують ЗСУ. Редакція сайту ТСН.ua зібрала привітання від зірок.

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