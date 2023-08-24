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Alyosha показала помітно підрослу доньку від Тараса Тополі та звернулася до українців

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Alyosha показала помітно підрослу доньку від Тараса Тополі та звернулася до українців

Тарас Тополя та Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артистка привітала з Днем Незалежності.

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha показала рідкісне фото помітно підрослої доньки та звернулася до українців.

Так, у своєму Instagram артистка опублікувала світлину, на якій позувала 3-річна Марійка. Дівчинка d синій футболці, на якій зображена акула, тримала в руках прапор України.

Окрім того, виконавиця привітала українців з особливим святом – Днем Незалежності. Alyosha написала, що Україні випало пройти чимало випробувань. Утім, українці з усім впораються. Також знаменитість побажала, аби війна закінчилася перемогою, та подякувала українським захисникам.

Донька Тараса Тополі та Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Донька Тараса Тополі та Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Сьогодні День Незалежності нашої країни святкуємо в умовах повномасштабної війни, знову доводячи, що Україна - незалежна держава. Багато випробувань випало на її долю, та ми віримо, що вона подолає всі труднощі і стане ще кращою, ніж була. Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу! Зі святом тебе, Україно! Слава Україні!" - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, чимало знаменитостей привітали українців з Днем Незалежності. Вони бажають мирного неба над головою та дякують ЗСУ. Редакція сайту ТСН.ua зібрала привітання від зірок.

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Дата публікації
Перегляди
582
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