Alyosha показала рідкісне фото 3-річної доньки, яка як дві краплі схожа на Тараса Тополю

Українська співачка і дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі Alyosha розчулила шанувальників рідкісним фото їхньої найменшої дитини.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок з донечкою Марійкою з нагоди дня народження дівчинки. Їй виповнилося три рочки. Зіркова мама адресувала дівчинці теплі вітальні слова і зізналася у коханні своєму чоловіку Тарасу Тополі:

"З днем народження нашу найменшу Топольку. Коханий Тарасе, яке щастя, що у нас є таке щастя. Дякую тобі за кохання, терпіння, піклування, за нас! Ти моє все! Просто безмежно кохаю", - підписала кадр Alyosha.

Донька Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Шанувальники артистки теж привітали дівчинку з 3-річчям, а також зазначили, що вона неймовірно схожа на свого знаменитого батька:

З днем народження! Рости здоровою і щасливою! Татова донечка, схожа дуже!

Господи, це ж Тарас з довгим волоссям.. З днем народження

Бусинка найменша, Тополенятко. А як на татка схожа

Зазначимо, що у Alyosha і Тараса Тополі троє спільних дітей - сини Марко і Роман, та донька Марія.

Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, місяць тому Alyosha замилувала шанувальників архівним романтичним фото з чоловіком Тарасом Тополею, яке вони зробили в Україні посеред поля синьо-жовтих кольорів.

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