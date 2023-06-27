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Alyosha показала трьох підрослих дітей від Тараса Тополі та різко відповіла на критику

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Час на прочитання
2 хв
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Alyosha показала трьох підрослих дітей від Тараса Тополі та різко відповіла на критику

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Виконавицю звинувачують, що вона під час війни в Україні вона показує радісне життя в США.

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha різко відповіла на критику, що вона під час війни в Україні показує щасливі фото.

Виконавиця не стала терпіти такі звинувачення та прокоментувала своє життя в США, куди вона виїхала з синами та донькою через повномасштабне російське вторгнення. Alyosha зазначила, що першою чергою думала про безпеку своїх дітей. Співачці боляче дивитися на те, що відбувається в Україні, однак вона хвилюється за синів та доньку.

Син Alyosha та Тараса Тополі / © instagram.com/alyoshasinger
Син Alyosha та Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я часто читаю коментарі: "Як ви можете показувати ваше радісне життя, коли в Україні війна, а ви там, в Америці, сидите і у вас так все добре…не соромно?". Хочу відповісти…Якби ви мали глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, чи не вивезли би ви їх з тієї небезпеки, чи не зробили б все задля кращого дитинства ваших діток? Навіть просто на захід України, за кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч!" – зазначила Alyosha.

За словами виконавиці, їм теж не легко за кордоном, адже поруч немає родини та близьких людей. Однак артистка поки що залишатиметься в США, адже хоче, щоб у дітей було щасливе дитинство і вони почувалися у безпеці.

Донька Alyosha та Тараса Тополі / © instagram.com/alyoshasinger
Донька Alyosha та Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ваші діти можуть насолоджуватись дитинством! Я дякую долі, що у нас була можливість їх вивезти. Повірте, серце страждає не менше за ваші серця… Це тяжко - жити інакше. Не бачити рідних людей, найдорожчих, родину…Але є радість у результаті тих зусиль і того болю - це діти, які усміхаються! Я молюся за всіх українців, за всіх дітей, за людяність в кожному з нас…", - додала артистка.

Син Alyosha та Тараса Тополі / © instagram.com/alyoshasinger
Син Alyosha та Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, нещодавно ведучий Даніель Салем вперше за час повномасштабної війни побачив свою доньку. Шоумен показав, як зустрічав 8-річну дівчинку на залізничному вокзалі.

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Дата публікації
Перегляди
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