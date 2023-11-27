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Alyosha пригадала, як почалися їхні стосунки з Тарасом Тополею та як першою зізналась у коханні

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Alyosha пригадала, як почалися їхні стосунки з Тарасом Тополею та як першою зізналась у коханні

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Також артистка зізналась, чим її підкорив чоловік.

Українська співачка Alyosha пригадала початок стосунків із виконавцем Тарасом Тополею та як першою зізналась йому в коханні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артистка розповіла, що спочатку вони просто приятелювали. Дружба пари тривала пів року. Спочатку вони просто зустрічалися, розмовляли на різні теми. Alyosha підкорило те, як Тарас Тополя сприймає цей світ. Співачці було неабияк цікаво з музикантом, що згодом вона зрозуміла, що в неї є до нього почуття. Тож знаменитість вирішила спробувати побудувати стосунки і зізналась у своїх почуттях Тарасу Тополі.

Alyosha і Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Спочатку це були якісь зустрічі, спілкування на ті теми, на які мені завжди було цікаво спілкуватися. Саме ці теми мене зацікавили в Тарасі. Він людина, яка бачить світ інакше, аніж ті, з якими я спілкувалася. Мені було дуже цікаво з ним спілкуватися.  Ми через певний час просто зрозуміли, що ми однаково дивимося на світ, однаково його відчуваємо, розуміємо одне одного. У нас так було, і я запропонувала. У мене нікого не було, мені було цікаво з людиною. Хочеш спробуємо, не хочеш – будемо дружити", - пригадала артистка.

До речі, першою у коханні зізналась саме Alyosha. За словами артистки, їй просто легше було зробити цей крок. Якби чоловік не погодився спробувати побудувати стосунки, то вони б залишилися друзями.

Alyosha і Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я простіше ставлюся до того, щоб зізнатися у почуттях, зробити перший крок. Я більш в цьому рішуча. Тому я першою сказала, що в мене є почуття. Якщо ти за - давай щось спробуємо", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Alyosha і Тарас Тополя познайомилися 2009 року. Спочатку вони просто приятелювали, а потім між ними зав'язалися стосунки. Пара одружилася у серпні 2013 року. Разом вони виховують трьох дітей – синів Романа і Марка та доньку Марію.

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