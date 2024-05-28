Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Alyosha приголомшила сумою, яку витрали на участь у "Євробаченні": "Це дуже багато забрало грошей"

Alyosha приголомшила сумою, яку витрали на участь у "Євробаченні": "Це дуже багато забрало грошей"

Alyosha

Артистка виступала на пісенному конкурсі 14 років тому.

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше використовувала псевдонім Alyosha, приголомшила сумою коштів, яку їй довелося витратити на участь у "Євробаченні-2010".

Виконавиця зізналась, що більше не хоче виступати на міжнародному музичному конкурсі. Річ у тім, що артистці 14 років тому довелося витратити кругленьку суму, а саме 400 тисяч доларів. Alyosha зізналась, що навіть вкладала і свої кошти, і брала позики. Також чимало хто вкладався у виступ співачки за дарма.

Співачка Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Співачка Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я б не поїхала на "Євробачення". Мій досвід з витратою своїх грошей, позики, ти хто вкладав за дарма… Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів. Це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ: вечірки, ігри, акції - це все дуже багато забрало грошей", - розповіла виконавиця у розмові зі Славою Дьоміним.

Alyosha наголосила, що говорить правду. Кошти їй потім довелося відробляти, але, на щастя, чимало хто пробачив їй позики та не просив повертати.

"Я не брешу… Якби я щось брехала, наговорювала, це було б негарно… Я говорю правду, я говорю чесно і щиро, як це було. Нам багато що пробачили…Це велика компанія дуже благородних людей", - додала артистка.

Зазначимо, Alyosha 2010 року брала участь у "Євробаченні", де виступала з піснею Sweet People. На 55-му за рахунком пісенному конкурсі, який відбувався в Осло, виконавиця посіла 10 місце.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль теж розповіла про фінансовий бік "Євробачення". 2006 року артистка витратила на виступ кругленьку суму коштів, яку потім довелося віддавати й не один рік. Однак, на відміну від Alyosha, Кароль залюбки б ще раз поїхала на "Євробачення".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація