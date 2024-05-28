Alyosha приголомшила сумою, яку витрали на участь у "Євробаченні": "Це дуже багато забрало грошей"

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше використовувала псевдонім Alyosha, приголомшила сумою коштів, яку їй довелося витратити на участь у "Євробаченні-2010".

Виконавиця зізналась, що більше не хоче виступати на міжнародному музичному конкурсі. Річ у тім, що артистці 14 років тому довелося витратити кругленьку суму, а саме 400 тисяч доларів. Alyosha зізналась, що навіть вкладала і свої кошти, і брала позики. Також чимало хто вкладався у виступ співачки за дарма.

Співачка Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я б не поїхала на "Євробачення". Мій досвід з витратою своїх грошей, позики, ти хто вкладав за дарма… Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів. Це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ: вечірки, ігри, акції - це все дуже багато забрало грошей", - розповіла виконавиця у розмові зі Славою Дьоміним.

Alyosha наголосила, що говорить правду. Кошти їй потім довелося відробляти, але, на щастя, чимало хто пробачив їй позики та не просив повертати.

"Я не брешу… Якби я щось брехала, наговорювала, це було б негарно… Я говорю правду, я говорю чесно і щиро, як це було. Нам багато що пробачили…Це велика компанія дуже благородних людей", - додала артистка.

Зазначимо, Alyosha 2010 року брала участь у "Євробаченні", де виступала з піснею Sweet People. На 55-му за рахунком пісенному конкурсі, який відбувався в Осло, виконавиця посіла 10 місце.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль теж розповіла про фінансовий бік "Євробачення". 2006 року артистка витратила на виступ кругленьку суму коштів, яку потім довелося віддавати й не один рік. Однак, на відміну від Alyosha, Кароль залюбки б ще раз поїхала на "Євробачення".

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