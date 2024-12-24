Alyosha різко схудла на 10 кг і зізналася, як на це відреагував її чоловік Тарас Тополя

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, розповіла про свою боротьбу з вагою.

Так, через надмірний стрес і шалений робочий графік виконавиця втратила понад 10 кг за короткий період. Зараз співачка усвідомила свою проблему та намагається налагодити свій режим. Зокрема, слідкує за харчуванням і спортом у своєму житті.

Олена каже, що після зміни ставлення до себе вона має перші позитивні зрушення. Так, за понад рік вона змогла набрати сім кг і каже, що для неї це комфортна вага. До слова, зараз на вагах співачка має цифру 48 кг.

Олена і Тарас Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я важила 41 кг минулої осені. Зараз я 48 важу й намагаюся триматися в цій вазі, бо мені комфортно. Я займаюся спортом, п'ю вітаміни, нормально харчуюся", - зізналася артистка у коментарі "Ближче до зірок".

Водночас Олена зізналася, що після стресового періоду за її здоров'я почав турбуватися й чоловік, музикант Тарас Тополя. Зірка віднедавна дозволяє дружині їсти все, що заманеться, навіть у великих порціях. Як от співачка пригадала ранок, коли коханий схвально відреагував на те, що вона "з'їла половину торта".

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя розповіла про сімейну кризу з Тарасом Тополею. Виконавиця зізналася, що ледь не зруйнувало їхній шлюб.

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