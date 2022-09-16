Alyosha розповіла, чи отримує соцвиплати у США та чим заробляє на життя

Зараз дружина Тараса Тополі, співачка Alyosha разом з трьома малолітніми дітьми перебуває у США, штат Нью-Джерсі, де мешкають мама та вітчим Тараса.

У програмі "Слава +" Alyosha поділилася, що знайшла спільну мову зі свекрухою і вони спокійно уживаються під одним дахом. Також артистка поділилася, що завдячує родичам свого чоловіка ще й тому, що вони допомагають фінансово.

В Америці соцвиплат Alyosha не отримує, бо, каже, не займалася цим питанням:

"Я цим не займалася. Ми намагалися подати якісь заяви, щоб отримати тут якусь медстраховку. Але я отримала відмову, отримали відмову Марк і Марія, а Роман (діти подружжя – прим.ред.) отримав позитивний результат, тому що він народжений в Америці. Але жодних отаких програм для українців, які втекли від війни, ми цього не робили", - прокоменртувала співачка.

Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Alyosha зазначила, що на місяць на родину може витратити не більше 300 доларів, оскільки, в основному продукти купують мама і вітчим чоловіка, за житло артистка з дітьми не платить, а одяг для неї та дітей назбирали небайдужі американці по своїх друзях та знайомих.

Також артистка поділилася, що вкрай рідко у неї в США бувають корпоративи і таким чином вона заробляє:

"Іноді бувають у мене корпоративні виступи. Для англомовних я не співала ще, тобто, якщо це корпоративи, то це українці, які тут давно вже живуть", - сказала співачка.

Тарас Тополя і Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

Також вона поділилася, що її старші діти Марк та Роман навчаються у місцевій школі, проте потім довчаються за українськими підручниками, бо американська програма дуже відстає від нашої.

Alyosha зізналася, що не хоче мешкати в США і мріє повернутися до України:

"Не хоче залишатися жити в США, я хочу жити в себе вдома, в Україні. Мені не подобається життя в Америці. Мені не подобаються тутешні всі правила, устав американський, не подобається їжа, мені не подобаються всі ці проблеми і складнощі, щоб просто потрапити на консультацію до лікаря", - поділилася артистка.

Читайте також: