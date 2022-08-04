Alyosha розповіла про рідних, які живуть в окупації: "Намагаються берегтися"

Олена Тополя, відома під псевдонімом Alyosha, родом із Запоріжжя.

Частина області нині окупована російськими військовими. Виконавиця зізналася, що й її рідні опинилися під окупацією. До слова, батьки артистки встигли евакуюватися, а от мамина сестра з дітьми – ні. Та не лише у Запорізькій області рідні Alyosha живуть в окупації. Близькі Олени також нині перебувають й у Херсоні.

Знаменитість говорить, що їм тяжко. Утім, вони намагаються берегти себе та вірять, що незабаром ЗСУ їх звільнять.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У селі Балки перебуває мамина молодша сестра - Яна. Вона в окупації, з дітьми. Їм страшно, вони дуже чекають на наші ЗСУ. На зв'язок виходять дуже рідко, бо немає українського зв'язку. У мене буде багато рідних у Запорізькій області. Понад 20 людей. І в Херсоні так само. Намагаються берегтися. Всі ми чекаємо одного", - поділилася знаменитість в інтерв'ю "24 Каналу".

Та не лише цим війна, яку вороже в Україну розв'язала Росія, зачепила родину Alyosha. До слова, її чоловік, фронтмен гурту "Антитіла" – Тарас Тополя – нині щодня ризикує своїм життям, аби захистити країну від окупантів.

Нагадаємо, рідні співака Артема Пивоварова також опинилися під окупацією. Від першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну мама артиста живе у нових реаліях.

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