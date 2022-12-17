Alyosha розповіла про те, як воював її чоловік Тарас Тополя: "Був від окупантів в декількох метрів"

Артистка поділилася, що на фронті у її коханого траплялися ситуації на "межі життя і смерті".

Українська співачка, дружина соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі Alyosha поділилася, чи траплялися з її чоловіком на війні такі ситуації, коли він був на "межі життя і смерті".

Виконавиця зізналася, що коли вони з чоловіком зідзвонювалися, не завжди він розповідав їй все, щоб вона не переживала. Пізніше Тарас ділився з дружиною, що небезпечні моменти дійсно були:

"Вони були досить близько до окупантів, в декількох метрах. І досить довго були. Але він парамедик. Я його просила, щоб він був обережним. Щоб не йшов, бив себе в груди, а спочатку подумати. Тарас настільки розумна людина, йому нічого не треба говорити. Він і так все розуміє і знає і хоче так само, щоб у дітей був батько", - прокоментувала Alyosha в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя з Ярославом Пілунським / Фото: instagram.com/tarastopolia

Також артистка поділилася, що наразі її чоловік перебуває на культурному фронті, але його в будь-який момент можуть викликати і він знову піде на фронт.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" пішли на фронт стрільцями-парамедиками евакуаційних екіпажів. У серпні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний віддав наказ відрядити музикантів до Києва з зони бойових дій на півночі Харківщини. Проте вони продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, однак поки що не виходитимуть згідно з бойовими розпорядженнями на передову.

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