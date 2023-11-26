Alyosha розсекретила, чи планує учетверте стати мамою та як три вагітності вплинули на її здоров'я

Українська співачка Alyosha, справжнє ім'я якої Олена Тополя, зізналась, чи планують вони з чоловіком Тарасом Тополею учетверте стати батьками.

Як розповіла виконавиця в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", якщо вона завагітніє, то залюбки народить четверту дитину. Однак подружжя не хоче знову ставати батьками. Щоправда, пара не планувала ані другу, ані третю дитину. Коли співачка завагітніла, то твердо вирішила, що народжуватиме.

"Я не планую. Але якщо дитина знову прийде до мене, я її прийму з радістю. Запланований у нас Ромка був. Ми працювали над цим питанням. Маркусь з'явився у нас неочікувано, і Марійка з'явилася у нас неочікувано. Але не було питання: ми лишаємо чи не лишаємо", - зізналась артистка.

Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Також артистка зізналась, що третя вагітність для неї була найтяжчою. Після народження доньки в артистки з'явилися певні проблеми зі здоров'ям, зокрема, зі спиною.

"Вагітності відрізнялися. Треті пологи були найтяжчими, у мене дуже великий живіт був. Після третіх пологів дає знати про себе спина. Відчувалося, що здоров'я десь із Марійкою вийшло", - поділилася артистка.

До речі, а от самі пологи були найлегші саме треті. Коли Alyosha народжувала вперше, то неабияк хвилювалася. Пологи тривали аж 13 годин. Коли знаменитість народжувала другого сина, то було обвиття пуповиною, через що вона неабияк хвилювалася. Найлегші пологи у співачки були з донькою, які тривали лише півтори години.

Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Перші дві вагітності були легшими. Але перші пологи – були найтяжчими, тривали 13 годин. Це було, до речі, в Америці. Маркусь народився вже набагато легше, але в нього було обвиття, там були страхи певні. Ми, звісно, перевірялися одразу, їздили на всі потрібні процедури і перевірки, все обійшлося і все добре. З Марійкою були найлегші пологи, за півтори години все відбулося", - пригадала співачка.

Нагадаємо, Олена та Тарас Тополі виховують трьох дітей. Первісток подружжя Роман з'явився на світ 3 квітня 2013 року, другий син Марк – 30 листопада 2015 року, а донька Марія – 14 серпня 2020 року.

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