Alyosha шокувала своєю низькою вагою: "Сподіваюся, я трішки наберу"

Українська співачка Alyosha відверто розповіла про свою вагу та зізналась, скільки зараз важить.

Як поділилася артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", раніше вона була трішки повнішою, однак схудла на 10 кіло. Нині ж вага артистки взагалі становить 44 кілограмів, що напрочуд мало. Як пояснила Alyosha, вона схудла через стрес.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я була трішки повнішою. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44 кіло. Для мене це зараз через те, що це стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично. Я стараюся їсти", - зізналась знаменитість.

Співачка поквапилася пояснити, що вона не страждає від анорексії. Виконавиця сподівається, що незабаром набере вагу. Тим більше в їжі артистка себе не обмежує. Щоправда, часом Alyosha не встигає та не має сил, щоб повноцінно поїсти.

Alyosha / Фото: facebook.com/AlyoshaOfficial

"Сподіваюся, що це такий період просто і він мине. Він мине і я трішки наберу. Я все собі дозволяю, я себе не обмежую, у мене просто іноді немає часу. Я не встигаю. Коли я втомлююсь, приїжджаю, мені не лізе. Я просто йду і лягаю спати", - зізналась знаменитість.

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