Alyosha у білосніжній сукні і схудлий Тарас Тополя поділилися рідкісними романтичними фото

Alyosha у білосніжній сукні і схудлий Тарас Тополя поділилися рідкісними романтичними фото

Пара вже 11 років разом.

Зіркове українське подружжя Alyosha і Тарас Тополя, які днями відвели дітей до школи, потішили прихильників спільними романтичними світлинами.

Ними виконавці привітали одне одного з тим, що вже 11 років разом. На ніжних фотографіях усміхнена Alyosha позує у білосніжній сукні з пишними розшитими рукавами, образ доповнила червона помада. А Тарас Тополя – у гарному білому піджаку і чорних штанах.

Alyosha і Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - прокоментувала знімки співачка.

Своєю чергою, Тарас Тополя написав: "Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" .

Alyosha і Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

Шанувальники пари зізналися, що спільні світлини подружжя їх дуже розчулили та побажали багато щасливих років разом:

Від щирої душі, ніжних почуттів до старості. Люблю цю пару.

Вітаю! Многая літа! Ви прекрасні!

Гордість України ваша пара, союз, сім'я. Дякую за те, що справжні

Alyosha і Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

Однак були й ті шанувальники, які звернули увагу на схуднення Тараса Тополі:

Тарас схуднув 100%

Щось так змарнів і схуднув Тарас –не впізнала... Як час летить, 11 років… Вітаю вас

Який Тарас стрункий став

Alyosha і Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, що у липні Alyosha і Тарас Тополя відпочили на Кіпрі разом з дітьми. Сім'я влаштувала відпустку за кордоном у повному складі.

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