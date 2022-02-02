Alyosha у блакитній шубці та актор верхи на коні: у Києві минув допрем'єрний показ "Найкращих вихідних"

Alyosha у блакитній шубці та актор верхи на коні: у Києві минув допрем'єрний показ "Найкращих вихідних"

Прем'єра української комедії відсьогодні у всіх кінотеатрах.

У вівторок в Києві напередодні реставрації у найбільшому кінотеатрі України відбувся допрем'єрний показ комедії "Найкращі вихідні".

На захід завітали зіркові гості, партнери фільму, а також виконавці головних ролей - Дар’я Петрожицька, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Олександр Чернявський, Богдан Осадчук, Аліна Чебан, Наталя Бабенко та Тарас Денисюк. З Німеччини, спеціально на подію, також приїхав виконавець однієї з головних ролей Еліас Райхерт (Ганс).

А з зірок прем'єру не змогли пропустити гурт "Антитіла", співачка Alyosha, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, соліст гурту O.Torvald Женя Галич, співачка Мішель Андраде, співак Позитив (Олексій Завгородній) та багато інших.

Alyosha, Тарас Тополя

Мішель Андраде та Позитив

Женя Галич

Дар'я Петрожицька

Валерій Харчишин

Перегляд комедії відбувся у великому залі кінотеатру. Під час фінальних титрів у супроводі офіційного саундтреку "Твій день", який записали alyona alyona, Юлія Саніна (The Hardkiss), Артем Пивоваров та ONUKA для глядачів влаштували справжній перформанс: у залі з'явилася зірка комедії – німецький актор Йорг Берхтольд, який зіграв у фільмі рок-зірку Пітера Похера.

Німецький актор Йорг Берхтольд у стрічці зіграв рок-зірку Пітера Похера

Він продефілював під гучні оплески верхи на коні, майже повторивши таким чином фінальну сцену фільму. Наприкінці глядачів привітали режисер Влад Климчук, продюсери Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко, а також уся творча команда фільму.

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