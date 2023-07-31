Alyosha у довгій мантії перевтілилася у середньовічну красуню на тлі старовинного замку

Українська співачка Alyosha захопила шанувальників новими світлинами.

У своєму профілі в Instagram виконавиця поділилася гарними кадрами з тематичної фотосесії, в якій вона постала в образі середньовічної красуні. Світлини були зроблені на тлі Свірзького Замку на Львівщині.

На одному з фото Alyosha стояла поміж скелі у чорній мантії, а на іншій - обрала таке саме вбрання білого кольору та позувала поруч з конем.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

У підписі до нових фото співачка поділилася своїми думками про свої страхи та віру що допомагає їх подолати.

"Іноді самі не вловлюємо моменту, як поринаємо у гру свідомості і фантазій, які вибудовують наші страхи. Потім починаємо вірити в це. Саме так, закінчується ясність всього, що навколо і всередині нас… Та якщо хоч маленька іскра з’являється, висвітлюючи ту темряву, стає смішно, що ти боявся такого прекрасного світу. Йому просто не вистачало надії, твоєї надії і віри в своє світло! Страхи - сходинка до світла! Віра в себе - крок вперед! Боятися, не значить бути боягузом, всі мають страхи… А от віра в себе - це меч, що розрізає темряву! Вірю в кожного і в себе! Світло сердець наших нехай охопить нашу землю і небеса! Незламно вірю в тебе", - написала Alyosha.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, днями співачка замилувала фані світлиною в обіймах свого чоловіка Тараса Тополі.

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