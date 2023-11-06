Alyosha у коротенькому топі та обтислих джинсах показала, який вигляд мала 20 років тому

Виконавиця також зізналась, що з того образу залюбки б зараз повторила.

Українська співачка Alyosha, яка нещодавно змінила псевдонім та стала Оленою Тополею, потішила прихильників архівним контентом.

У своєму Instagram артистка показала, який вигляд мала 20 років тому. На знімку юній співачці було близько 17 років. Олена зображена із довгим волоссям, вона позувала перед камерою в коротенькому топі та обтислих джинсах. Знаменитість продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру, а також накачаний прес.

Щоправда, виконавиця зізналась, що зараз не одягнулась би так. Утім, Олена залюбки знову б відростила таке довге волосся.

Alyosha (Олена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"20 років тому! Що я можу повторити, так це волосся. Більше жодних ножиць!" – зізналась співачка.

Шанувальники Олени Тополі просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що їхня кумирка і 20 років тому мала гарний вигляд, і зараз теж: "20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною", "ви майже не змінились", "красуня".

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова ділилася архівним фото. Знаменитість показала, який вигляд мала понад 30 років тому.

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