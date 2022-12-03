Alyosha у легкій білій сукні та грубих черевиках вперше за довгий час запрем'єрила чуттєву пісню

Виконавиця Alyosha вперше за довгий час представила нову зворушливу пісню та чорно-білий кліп до неї.

Прем'єрою, яка отримала назву "Мене створив", співачка поділилася у своїх соціальних мережах. Як розповіла Alyosha, ця пісня стала своєрідним зверненням до Творця.

"Мене створив" — це пісня-запитання до Творця. Коли відбувається щось погане, ми не можемо усвідомити, що це може бути такий самий прояв його любові, коли треба саме таким чином викликати зміни в нас, в душі... Ми звертаємося до нього: "Ти нас любиш? Чому так? Чому така твоя любов?". І, напевно, відповідь завжди є — вона всередині нас", - поділилася співачка.

Також Alyosha розповіла, що створила цю пісню ще декілька років тому, коли ще не була вагітна третьою дитиною, але її час настав саме зараз.

"Третя вагітність, карантин, війна… Але! Нарешті вона дочекалася свого часу! Я рада цьому моменту! Ця пісня про сьогодення, яке дуже співпало зі станом душі в сенсі… Вірю, що кожен українець зможе відчути цей сенс! Музика творить чудеса, бо з любов’ю створена", - поділилася співачка.

Шанувальники, які довго чекали на новинку від виконавиці, були зворушені піснею артистки.

Дуже зворушливі слова і класна музика!

Дякую за глибину!

Потужно, яскраво, сильно!

Нагадаємо, нещодавно Alyosha показала свої художні навички і створили малюнок кавою.

Читайте також: