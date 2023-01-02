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Alyosha у вишиванці показала, як відсвяткувала Новий рік у США без Тараса Тополі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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291
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Alyosha у вишиванці показала, як відсвяткувала Новий рік у США без Тараса Тополі

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Співачка також показала трьох дітей.

Українська виконавиця Alyosha показала, як відсвяткувала Новий рік далеко від чоловіка Тараса Тополі.

Новорічну ніч співачка разом із трьома дітьми зустріла пізніше, аніж усі українці. Зараз артистка з малечею перебуває у США, куди вони виїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Alyosha поділилася світлинами біля ялинки із дітьми у вишиванках. 

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger
Син Alyosha і Тараса Тополі / © instagram.com/alyoshasinger
Син Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"З Новим Роком, Україно! Матінко рідна! Тримайся", - підписала фото співачка.

Син Alyosha і Тараса Тополі / © instagram.com/alyoshasinger
Син Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тополя вже встиг відреагувати на новий допис  Alyosha. Чоловік виконавиці, який залишився боронити Україну, залишив під світлинами дружини та дітей емоджи у вигляді червоного сердечка.

Донька Alyosha і Тараса Тополі / © instagram.com/alyoshasinger
Донька Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова, Анна Саліванчук та інші зірки українського шоубізнесу показали, як відсвяткували Новий рік. 

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Дата публікації
Перегляди
291
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