Alyosha у вишиванці показала, як відсвяткувала Новий рік у США без Тараса Тополі

Українська виконавиця Alyosha показала, як відсвяткувала Новий рік далеко від чоловіка Тараса Тополі.

Новорічну ніч співачка разом із трьома дітьми зустріла пізніше, аніж усі українці. Зараз артистка з малечею перебуває у США, куди вони виїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Alyosha поділилася світлинами біля ялинки із дітьми у вишиванках.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Син Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"З Новим Роком, Україно! Матінко рідна! Тримайся", - підписала фото співачка.

Син Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тополя вже встиг відреагувати на новий допис Alyosha. Чоловік виконавиці, який залишився боронити Україну, залишив під світлинами дружини та дітей емоджи у вигляді червоного сердечка.

Донька Alyosha і Тараса Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова, Анна Саліванчук та інші зірки українського шоубізнесу показали, як відсвяткували Новий рік.

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