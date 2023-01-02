Alyosha у вишиванці показала, як відсвяткувала Новий рік у США без Тараса Тополі

Співачка також показала трьох дітей.
Українська виконавиця Alyosha показала, як відсвяткувала Новий рік далеко від чоловіка Тараса Тополі.
Новорічну ніч співачка разом із трьома дітьми зустріла пізніше, аніж усі українці. Зараз артистка з малечею перебуває у США, куди вони виїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Alyosha поділилася світлинами біля ялинки із дітьми у вишиванках.
"З Новим Роком, Україно! Матінко рідна! Тримайся", - підписала фото співачка.
Тополя вже встиг відреагувати на новий допис Alyosha. Чоловік виконавиці, який залишився боронити Україну, залишив під світлинами дружини та дітей емоджи у вигляді червоного сердечка.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова, Анна Саліванчук та інші зірки українського шоубізнесу показали, як відсвяткували Новий рік.
Читайте також: