Alyosha відверто розповіла про проблеми у стосунках з Тарасом Тополею: "Мені зривало дах"

Українська співачка Alyosha відверто розповіла, які проблеми у шлюбі виникали у них із чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Виконавиця говорить, що вони з коханим не переживали кризи у стосунках і в них ніколи не було бажання розійтися. Однак пара час від часу може посваритися. Як зізналась Alyosha часом вона може сказати чоловікові щось образливе, через що їй потім прикро. Утім, пара знаходить спільну мову та мириться. Співачка говорить, що зазвичай вона першою йде на примирення.

Alyosha та Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ми ніколи не хотіли розлучитися. У нас були питання, якісь ситуації, але розійтися ми ніколи не хотіли. І з його боку, і з мого – щоб не сталося, такої думки немає. Я вмію підколоти. Те, що мені не подобається, те, що мене турбує всередині, я собі можу надумати, вигадати, розігнати, а потім як запитати, як сказати. У мене є така риса, яка мені самій не подобаються, але я працюю над цим. Я завжди йду першою на примирення, і я завжди перепрошую", - розповіла Alyosha в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також артистка зізналась, що один із найскладніших періодів їхнього шлюбу був тоді, коли Тарас Тополя перебував в Україні, а вона з дітьми через війну виїхала до США. Артистка говорить, що стосунки на відстані – це неабияк складно. Виконавиця сердилася, що чоловік не поруч із нею та їхніми дітьми. Alyosha говорить, що їм вдалося пережити цей період, адже вони постійно були на зв'язку одне з один та комунікували.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Комунікація, щодня. Мені трішки зривало дах. Я дуже сумувала за ним. Не знаю, як пояснити це почуття, коли ти розумієш, що є можливість бути разом, навіть у ситуації війни, але цього чомусь не відбувається. І це мене просто злило, дуже сильно. І іноді воно накопичується, і я можу щось видати, а його це теж бісить. Він приїжджав і намагався максимально бути присутнім у житті дітей, у вихованні, і зі мною. Але цього недостатньо", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше Alyosha зізналась, скільки коштів витратила на життя за кордоном. Також співачка розповіла, як їхні з Тарасом Тополею діти самостійно заробляють гроші.

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