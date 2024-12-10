Alyosha відверто розповіла про сімейну кризу з Тарасом Тополею: "Я не могла більше"

Подружжю було тяжко, коли Олена з дітьми була в США, а співак – в Україні.

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, відверто розповіла про пережиту сімейну кризу з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Виконавиця ділиться, що проблем як таких в їхніх стосунках з чоловіком не було. Однак випробування не оминули їхню сім'ю. Подружжю було тяжко, коли Олена з дітьми проживала в США, а Тарас – в Україні. Для співачки було важливо, аби сім'я перебувала разом. Коли ж вони проживали окремо, над співачкою брали гору її "таргани". Тож врешті Тополя вирішила цю проблему, тому 2023 року вона повернулася до України.

Тарас Тополя з дружиною та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Криза була не в стосунках. Криза була взагалі в сім'ї. Тому що для мене важливо, щоб і мама, і тато з дітьми були разом. І було достатньо часу, приділяли достатньо уваги, проявляли достатньо любові. І одне до одного точно так само має проявлятися... Тобто ці речі для мене важливі, вони мені потрібні, і, коли я їх не отримую, я спочатку злюся, а потім у мене починають з'являтися свої таргани. Тому треба було щось робити з цим, я не могла більше в США перебувати", — розповіла виконавиця в інтерв'ю для "Шлягер FM".

Врешті, повернення Олени Тополі до України пішло сім'ї на користь. Сімейна криза подружжя минула. Виконавиця запевняє, що між ними з чоловіком зараз прекрасні стосунки.

Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/tarastopolia

Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі живуть у шлюбі майже 14 років. Нещодавно співачка поділилася, що їм дає змогу триматися разом впродовж такого тривалого часу.

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