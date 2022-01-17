Alyosha вперше розповіла, що стала жертвою сексдомагань: "Це психічно хвора людина"

Зірка пригадала неприємний інцидент.
Дружина соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha, розповіла, що в дитинстві стала жертвою сексдомагань.
До слова, майбутній зірці тоді було лише 13 років. Вона йшла до подруги, яка жила у сусідньому під’їзд. Втім, на Alyosha в будинку напав старшокласник. Він схопив її за плечі та почав змушувати робити неприємні речі.
"Він схопив мене за плечі, тримав… І, вибачте, дістав із "широких штанів", як кажуть, щось таке незрозуміле. Я досі, коли мені вже 35 років, навіть не знаю, що то було. Навіть не хочу описувати це, бо це психічно хвора людина щось собі там створила. Він сказав: "Доторкнешся – відпущу", - пригадала артистка у програмі "Викриття. Післямова".
На щастя, Alyosha вдалося вирватися та втекти. Вона забігла до чужої квартири та попросила про допомогу.
"Я боялася вийти, попросила подзвонити додому, щоб брати за мною прийшли", - розповіла Олена.
Також зірка додала, що нападник не поніс жодного покарання за свій вчинок.
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