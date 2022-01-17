Alyosha вперше розповіла, що стала жертвою сексдомагань: "Це психічно хвора людина"

Зірка пригадала неприємний інцидент.

Дружина соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha, розповіла, що в дитинстві стала жертвою сексдомагань.

До слова, майбутній зірці тоді було лише 13 років. Вона йшла до подруги, яка жила у сусідньому під’їзд. Втім, на Alyosha в будинку напав старшокласник. Він схопив її за плечі та почав змушувати робити неприємні речі.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

"Він схопив мене за плечі, тримав… І, вибачте, дістав із "широких штанів", як кажуть, щось таке незрозуміле. Я досі, коли мені вже 35 років, навіть не знаю, що то було. Навіть не хочу описувати це, бо це психічно хвора людина щось собі там створила. Він сказав: "Доторкнешся – відпущу", - пригадала артистка у програмі "Викриття. Післямова".

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

На щастя, Alyosha вдалося вирватися та втекти. Вона забігла до чужої квартири та попросила про допомогу.

"Я боялася вийти, попросила подзвонити додому, щоб брати за мною прийшли", - розповіла Олена.

Також зірка додала, що нападник не поніс жодного покарання за свій вчинок.

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