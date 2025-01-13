Alyosha вперше за тривалий час показала 4-річну доньку-копію Тараса Тополі

Українська співачка Олена Тополя, також відома під псевдонімом Alyosha, поділилася рідкісними кадрами з молодшою донькою Марійкою.

Олена показала у фотоблогу, як проводить вільний час з 4-річною донею. На кадрах вони попозували та порозважалися перед об'єктивом камери на дивані вдома. Помітно, що Марійка вже помітно підросла та неабияк схожа на зіркового тата Тараса Тополю.

На кадрах, опублікованих виконавицею, Марійка кумедно змінює емоції та сміється. Олена поруч також не приховує радості від такої миті разом і милується донькою. У підписі Тополя зазначила, що таким чином "Марійка передає всім вітаннячко".

Олена Тополя з донькою / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя з донькою / Фото: instagram.com/alyoshasinger

У коментарях прихильники, звісно, не могли пройти повз компліменти і припущення, на кого більше схожа юна красуня:

Татова копія, але щось і мамине є

Така мамина копія

Як на татуся схожа, красунька маленька

Це ж маленький Тарасик

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик відповіла на закиди, що народжувала третю дитину з метою захисту чоловіка від мобілізації.

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