Alyosha вперше за тривалий час показала помітно підрослих сина та доньку від Тараса Тополі

Артистка розсекретила, як вони всією сім'єю проводять час.

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше використовувала псевдонім Alyosha, не любителька ділитися сімейним контентом.

Однак цього разу артистка зробила виняток. Знаменитість разом із чоловіком, лідером "Антитіл" Тарас Тополею, поїхала гуляти за містом. Сімейство вирушило милуватися красою "Бучанського міського парку".

Звісно ж, під час прогулянки родина зробила чимало фото, деякими з яких Олена Тополя і поділилася у своєму Instagram. На знімках виконавиця показала помітно підрослих дітей – 8-річного сина Марка та 3-річну донечку Марійку. Хлопчик катався довкола парку на велосипеді. Тим часом Тарас Тополя тримав донечку на руках, поки та милувалася місцевою водоймою.

Тарас Тополя з сином та донькою від Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Три Топольки", - підписала кадри з дітьми та чоловіком виконавиця.

А от старший син подружжя – 11-річний Роман – не захотів їхати на прогулянку, а побажав залишитися вдома. Співачка зазначила, що дарма він відмовився від поїздки, адже парк видався напрочуд гарним.

"Ромашка не захотів їхати з нами, а дарма. Чудовий Бучанський парк", - зазначила артистка.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Ступка вперше за тривалий час показав свою підрослу 7-річну доньку. Артист також привітав Богдану з важливим святом.

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