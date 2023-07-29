ALYOSHA зачарувала світлиною в обіймах Тараса Тополі з патріотичним пейзажем

Співачка ALYOSHA поділилася щасливим фото зі своїм чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Світлину виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На сонячному селфі ALYOSHA у легкій квітчастій сукні позувала в обіймах Тараса на патріотичному тлі - поле та небо за спинами артистів було дуже схоже на український прапор.

ALYOSHA та Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

У підписі до фото ALYOSHA звернулася до українців та привітала їх з Днем української державності, який відзначається 28 липня. Співачка пояснила, чому вважає цей день важливим для нашої країни.

"Згадуючи минуле, ми пам'ятаємо подвиги наших предків, які несли боротьбу за вільну та самостійну Україну. Сьогодні ж ми звертаємо погляд у майбутнє, сповнене надії та просвітлення. Ми пишаємося своєю багатою культурою, мовою та традиціями. Цей день - це час підтримувати єдність і співпереживати як нації, адже саме разом ми будуємо сильну, демократичну та процвітаючу країну. Від серця вітаю українців зі святом Державності та бажаю миру, благополуччя та добробуту для нашої рідної України", - написала ALYOSHA.

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