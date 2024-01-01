Alyosha захопила рідкісним фото з Тарасом Тополею та одразу трьома їхніми дітьми у вишиванках

Співачка Олена Тополя, раніше відома під сценічним псевдонімом Alyosha, вкрай рідко ділиться світлинами зі своїм чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, та їхніми дітьми.

Однак з нагоди свята артистка зробила виняток. Знаменитість у своєму Instagram опублікувала сімейне фото. На знімку позували Alyosha в білій сукні, Тарас Тополя та їхні сини і донька у вишиванках.

До речі, кадр був зроблений в старовинній українській глиняній хаті. Сімейство позувало на тлі печі, що розфарбована петриківським розписом.

Alyosha, Тарас Тополя та їхні діти / Фото: instagram.com/alyoshasinger

До слова, Alyosha привітала всіх підписників з настанням Нового 2024 року. Співачка побажала найголовнішого – перемоги.

"Рік Дракона на порозі! Як у багатьох казках, його час перемогти! Добрі серця, що кохають, за своє кохання щире отримують велику силу! Найсильніше за все! Най кохання перемагає, як завжди! Бережіть себе і хай янголи кожного бережуть! З молитвою в серці", - написала артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Катерина Тишкевич опублікувала рідкісне фото з чоловіком Валентином Томусяком. Також артистка, яку лише наприкінці грудня виписали з лікарні, показала, як святкувала Новий рік.

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