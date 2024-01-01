Alyosha захопила рідкісним фото з Тарасом Тополею та одразу трьома їхніми дітьми у вишиванках

Родина виконавиці вітала фанів із Новим роком.
Співачка Олена Тополя, раніше відома під сценічним псевдонімом Alyosha, вкрай рідко ділиться світлинами зі своїм чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, та їхніми дітьми.
Однак з нагоди свята артистка зробила виняток. Знаменитість у своєму Instagram опублікувала сімейне фото. На знімку позували Alyosha в білій сукні, Тарас Тополя та їхні сини і донька у вишиванках.
До речі, кадр був зроблений в старовинній українській глиняній хаті. Сімейство позувало на тлі печі, що розфарбована петриківським розписом.
До слова, Alyosha привітала всіх підписників з настанням Нового 2024 року. Співачка побажала найголовнішого – перемоги.
"Рік Дракона на порозі! Як у багатьох казках, його час перемогти! Добрі серця, що кохають, за своє кохання щире отримують велику силу! Найсильніше за все! Най кохання перемагає, як завжди! Бережіть себе і хай янголи кожного бережуть! З молитвою в серці", - написала артистка.
Нагадаємо, раніше акторка Катерина Тишкевич опублікувала рідкісне фото з чоловіком Валентином Томусяком. Також артистка, яку лише наприкінці грудня виписали з лікарні, показала, як святкувала Новий рік.
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