Alyosha заінтригувала виходом першої спільної пісні з Тарасом Тополею

Українська співачка Alyosha заінтригувала новиною, що разом з чоловіком, музикантом Тарасом Тополею, планує випустити пісню.

До слова, у подружжя немає спільних композицій. Та, як виявилося, у планах таке є. Ба більше, навіть трек вже записаний. Як зізналась Alyosha в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", англомовну пісню їм створила відома авторка пісень та володарка "Греммі". Спільна композиція подружжя вже готова, однак поки що чекай на свій час.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У нас є записана одна пісня, яка просто чекає на свій час. Написала її відома авторка, яка має премії "Греммі" за свої пісні. Це пісня про те, що дощ не триває вічно. Ми її записали, у нас були плани на неї, ми шукали, яке відео на неї зняти або саундтреком до якого фільму вона може стати. Хотілося зробити так, щоб це було проукраїнське, проукраїнська така позиція. Хоч пісня англійською мовою, але хотілося так подати, щоб всі розуміли, що це українці, що це про Україну", - пояснила Alyosha.

Виконавиця також зізналась, що вони з чоловіком не випустили трек, адже не знайшли ідеї для кліпу або ж якийсь фільм, саундтреком до якого могла б стати пісня.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ми не знайшли поки що таких фільмів, не знайшли ідеї для відео. Можливості такої у нас теж не було, бо Тарас зайнятий, у нього є своя кар'єра, свої концерти і тури", - зізналась артистка.

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