Alyosha замилувала фото 7-річного сина від Тараса Тополі у день його народження

Зіркова мама привітала хлопчика.
Співачка Alyosha та музикант Тарас Тополя святкують день народження молодшого сина Марка, якому сьогодні виповнилося сім років.
На честь свята зіркова мама поділилася милою світлиною сина, на якій він тримає у руках незвичного гарбуза, на своїй сторінці в Instagram та написала ніжне привітання. За словами співачки, вона навіть не помітила, як швидко промайнули ці роки.
"Сім рочків сьогодні нашому Маркусі! Безмежне наше коханнячко! 7 років, як 5 хв пройшло… Як же ви швидко ростете…", - написала під світлиною Alyosha.
Шанувальник подружжя також приєдналися до привітань у коментарях та побажали хлопчикові щасливого та мирного життя.
Нагадаємо, що Alyosha та Тарас Тополя виховують трьох спільних дітей - 9-річного Романа, 7-річного Марка та донечку Марію, якій цьогоріч виповнилося два рочки.
Зараз, через повномасштабну війну в Україні, разом із дітьми Alyosha перебуває у США, де проживає мати та вітчим Тополі.
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