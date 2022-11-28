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Alyosha замилувала фото 7-річного сина від Тараса Тополі у день його народження

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
389
Час на прочитання
1 хв
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Alyosha замилувала фото 7-річного сина від Тараса Тополі у день його народження

Alyosha з синами / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зіркова мама привітала хлопчика.

Співачка Alyosha та музикант Тарас Тополя святкують день народження молодшого сина Марка, якому сьогодні виповнилося сім років.

На честь свята зіркова мама поділилася милою світлиною сина, на якій він тримає у руках незвичного гарбуза, на своїй сторінці в Instagram та написала ніжне привітання. За словами співачки, вона навіть не помітила, як швидко промайнули ці роки.

"Сім рочків сьогодні нашому Маркусі! Безмежне наше коханнячко! 7 років, як 5 хв пройшло… Як же ви швидко ростете…", - написала під світлиною Alyosha.

Син Тараса Тополі та Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Син Тараса Тополі та Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Шанувальник подружжя також приєдналися до привітань у коментарях та побажали хлопчикові щасливого та мирного життя. 

Нагадаємо, що Alyosha та Тарас Тополя виховують трьох спільних дітей - 9-річного Романа, 7-річного Марка та донечку Марію, якій цьогоріч виповнилося два рочки. 

Зараз, через повномасштабну війну в Україні, разом із дітьми Alyosha  перебуває у США, де проживає мати та вітчим Тополі. 

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Дата публікації
Перегляди
389
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