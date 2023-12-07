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Alyosha замилувала рідкісним фото з трьома помітно підрослими дітьми від Тараса Тополі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Alyosha замилувала рідкісним фото з трьома помітно підрослими дітьми від Тараса Тополі

Alyosha (Олена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Знімок дітлахів знаменитість опублікувала у День святого Миколая.

Співачка Олена Тополя, раніше відома під сценічним псевдонімом Alyosha, та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вкрай рідко показують фото зі своїми дітьми.

Однак у День святого Миколая, який в Україні від 2023 року святкують саме 6 грудня, артистка зробила виняток. Знаменитість в Instagram-stories опублікувала знімок, де показала одразу трьох їхніх дітлахів.

Зокрема, 10-річний Роман, 8-річний Марк та 3-річна Марійка сиділи на дивані та усміхалися на камеру. На знімку можна помітити, що дітлахи подружжя вже помітно підросли. До речі, Олена Тополя вже не приховує обличчя донечки, тож можна помітити, що Марійка росте справжньою красунею.

Діти Тараса Тополі та Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Діти Тараса Тополі та Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Кадри виконавиця не стала підписувати. Тим не менш, співачка продемонструвала, що в них вдома панує сімейна ідилія.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі поширилися чутки, що в шлюбі Олени Тополі негаразди. Співачка вже відреагувала на плітки та емоційно відповіла, чи дійсно у стосунках із чоловіком є якісь проблеми.

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Дата публікації
Перегляди
1425
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