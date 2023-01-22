Alyosha замилувала світлиною з букетом ромашок на тлі українського прапора

Зірка привітала усіх з Днем соборності.
Українська співачка Alyosha потішила своїх шанувальників новим контентом.
Виконавиця привітала своїх підписників з Днем соборності України, які щорічно відзначають 22 січня, та побажала усім нам миру.
"З Днем соборності України! Крізь віки ти була, є і будеш! Моя мужня, цілісна та незламна Україна", - написала в Instagram співачка.
До свого привітання Alyosha додала світлину з великим букетом білих ромашок у руках, а позаду співачки виднівся український прапор.
У відповідь шанувальник також привітала виконавицю зі святом та зазначили, що вона має чудовий вигляд.
- Дуже гарна. І квіти вам пасують!
- Справжня українська співачка!
- Красуня наша!
Раніше з Днем соборності українців привітали й інші знаменитості. Макс, Барських, Соломія Вітвицька, Ектор Хіменес-Браво та інші зірки поділилася своїми побажаннями.
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