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Alyosha замилувала світлиною з букетом ромашок на тлі українського прапора

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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4129
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Alyosha замилувала світлиною з букетом ромашок на тлі українського прапора

Зірка привітала усіх з Днем соборності.

Українська співачка Alyosha потішила своїх шанувальників новим контентом. 

Виконавиця привітала своїх підписників з Днем соборності України, які щорічно відзначають 22 січня, та побажала усім нам миру.

"З Днем соборності України! Крізь віки ти була, є і будеш! Моя мужня, цілісна та незламна Україна", - написала в Instagram співачка. 

До свого привітання Alyosha додала світлину з великим букетом білих ромашок у руках, а позаду співачки виднівся український прапор. 

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

У відповідь шанувальник також привітала виконавицю зі святом та зазначили, що вона має чудовий вигляд. 

  • Дуже гарна. І квіти вам пасують!
  • Справжня українська співачка!
  • Красуня наша!

Раніше з Днем соборності українців привітали й інші знаменитості. Макс, Барських, Соломія Вітвицька, Ектор Хіменес-Браво та інші зірки поділилася своїми побажаннями.

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Дата публікації
Перегляди
4129
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