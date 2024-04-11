Alyosha здивувала, що вчиться володіти холодною зброєю: "Треба бути готовим до всього"

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше використовувала псевдонім Alyosha, поділилася, що вчиться володіти холодною зброєю.

Нову навичку артистка вирішила освоїти, коли повернулася з Америки до України. Співачка переконана, що це допоможе їй підтримувати чудову фізичну форму, а також почуватися більше впевненою та в разі необхідності у своїх діях.

"Після повернення з Америки вирішила, що хочу для себе освоїти володіння холодною зброєю. Це дозволяє підтримувати себе в тонусі, в хорошій фізичній формі, щоб бути впевненою в собі і в фізичному плані, і в духовному, і в розумовому", - розповіла Тополя в інтерв'ю kp.ua.

Alyosha (Олена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Раніше артистка ходила в тир. Співачка наголошує, що зі стрільбою потрібно постійно практикуватися, аби не забувати, як тримати зброю в руках та цілитися. За словами артистки, в умовах війни потрібно бути готовим до всього.

"Я ходила в тир, бо дуже довго випрошувала у чоловіка, де потренуватися, де постріляти. Стріляти я вчилася давно, тому треба практикуватися, щоб не забувати, як відчувати вагу, як цілитися. Коли ти маєш певні знання, навички, якось спокійніше, особливо зараз. Важливо знати, що в будь-який момент ти можеш правильно відреагувати і проаналізувати правильні стратегії для своєї поведінки. Треба бути готовим до всього", - поділилася знаменитість.

Співачка Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нині ж Олена Тополя вчиться володіти катаною – японським довгим гострим мечем. Цей вид зброї неабияк небезпечний, але разом з тим дисциплінує, розвиває реакцію та допомагає сконцентруватися.

"На заняття з катаною я пішла, бо мені захотілося виплеснути емоції. Катана – це дуже гострий меч. Це номер один по небезпеці холодної зброї, і треба бути дуже обережним, м'яко кажучи. Це дисциплінує, розвиває реакцію, концентрацію, спостережливість. У цьому мистецтві дуже багато моментів, які вчать людину швидко реагувати, оцінювати, аналізувати і діяти", - зізналась співачка.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, раніше Олена Тополя виступала під псевдонімом Alyosha, однак нещодавно позбулася сценічного імені. Артистка пояснила, чому прийняла таке рішення.

Читайте також: